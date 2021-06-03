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Бывший клуб Де Дзерби готов продать своего лидера

Руководство намеренно выручить хорошую сумму
Футбол Серия А (Италия)
08:35
Бывший клуб Де Дзерби готов продать своего лидера
Мануэль Локателли / фото - Transfermarkt

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал Tuttosport о планах на продажу полузащитника Мануэля Локателли:

«Решение по Локателли примем после чемпионата Европы, мы хотим сделать Мануэля счастливым и продать его этим летом. Им интересуются многие клубы ведущих европейских лиг».

В клубе понимают, что удержать игрока будет трудно, поэтому хотят выручить за него хорошие деньги. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.

Ранее полузащитником интересовались туринский «Ювентус» и донецкий «Шахтер».

В минувшем сезоне Локателли провел 34 матча за «Сассуоло», где отметился 7 голевыми действиями.

Напомним, недавно стало известно о зарплате Роберто Де Дзерби в «Шахтере».

Павел Харченко
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Теги

Мануэль Локателли Сассуоло Роберто Де Дзерби

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