Сабо высказался о перспективах «Шахтера» с приходом Де Дзерби
Бывший клуб Де Дзерби готов продать своего лидера
Руководство намеренно выручить хорошую сумму
08:35
Мануэль Локателли / фото - Transfermarkt
Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал Tuttosport о планах на продажу полузащитника Мануэля Локателли:
«Решение по Локателли примем после чемпионата Европы, мы хотим сделать Мануэля счастливым и продать его этим летом. Им интересуются многие клубы ведущих европейских лиг».
В клубе понимают, что удержать игрока будет трудно, поэтому хотят выручить за него хорошие деньги. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.
Ранее полузащитником интересовались туринский «Ювентус» и донецкий «Шахтер».
В минувшем сезоне Локателли провел 34 матча за «Сассуоло», где отметился 7 голевыми действиями.
Напомним, недавно стало известно о зарплате Роберто Де Дзерби в «Шахтере».
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