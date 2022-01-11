Бывший клуб Григорчука полностью рассчитался с украинским тренером

Роман Григорчук / Фото - ФК Черноморец

Генеральный директор «Астаны» Тастанбек Есентаев заявил, что клуб полностью рассчитался с бывшим тренером Романом Григорчуком по старым долгам.

Говоря конкретно, в тот год клубная казна пополнилась на 750 тысяч евро или более 300 миллионов тенге. Помимо этого, благодаря фонду туризма и спорта, мы смогли выплатить долги десяти игроков по зарплате. Да, Григорчук зарабатывал у нас неприлично много, но и перед ним мы также чисты.

Нынешний бюджет «Астаны» составляет 3 миллиарда тенге, что существенно меньше, чем раньше. Все средства выделяются фондом туризма и спорта, а не акиматом города. Зарплата же Благоевича в 10-20 раз ниже, чем у Григорчука. Поэтому наш выбор пал на него.