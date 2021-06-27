Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Бывший клуб Милевского и Хачериди прервал невероятную победную серию «Шахтера» Григорчука

Команда из Солигорска не сумела переиграть брестское «Динамо»
Футбол Украинские легионеры
09:43
Бывший клуб Милевского и Хачериди прервал невероятную победную серию «Шахтера» Григорчука
Фото - Шахтер Солигорск

В 14-м туре чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» дома сыграл вничью с брестским «Динамо».

Началось все довольно привычно для текущего сезона – «горняки» повели в счете. Однако на гол Ахмеди сумел той же монетой отплатить Беленький.

Таким образом, «Шахтер» прервал 13-матчевую победную серию со старта чемпионата. Разница мячей составила 32:7.

Ранее наибольшее количество побед на старте сезона одержали минское «Динамо», «Славия» и БАТЭ. Командам удавалось победить 8 раз кряду.

Подопечные Романа Григорчука, потеряв всего два очка, сохраняют уверенное лидерство в турнирной таблице. БАТЭ отстает на 8 очков.

Чемпионат Беларуси, 14 тур

«Шахтер» Солигорск – «Динамо» Брест 1:1

Голы: Ахмеди, 18 – Беленький, 71

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Солигорск (футбол) Роман Григорчук Динамо Брест

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Григорчук – лучший тренер мая в Беларуси
Григорчук – лучший тренер мая в Беларуси
Футбол Украинские легионеры
13 июня 22:43

Новости: Футбол

Тренер Австрии: «Вся страна может гордиться нашей командой»
Тренер Австрии: «Вся страна может гордиться нашей командой»
Евро-2020
10:30
Вертонген: «Это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии»
Вертонген: «Это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии»
Евро-2020
10:25
Спинацолла: «В дополнительное время дождались голов»
Спинацолла: «В дополнительное время дождались голов»
Евро-2020
10:15
Экс-игрок «Динамо»: «При всем уважении, Швеция – не топ-сборная»
Экс-игрок «Динамо»: «При всем уважении, Швеция – не топ-сборная»
Сборная Украины
10:06
Бывший клуб Милевского и Хачериди прервал невероятную победную серию «Шахтера» Григорчука
Бывший клуб Милевского и Хачериди прервал невероятную победную серию «Шахтера» Григорчука
Украинские легионеры
09:43
Украинский голкипер: «Украина обыгрывала шведов с Ибрагимовичем, так что может обыграть и без него»
Украинский голкипер: «Украина обыгрывала шведов с Ибрагимовичем, так что может обыграть и без него»
Евро-2020
09:40
«Шериф» в серии пенальти упустил уже второй трофей при Вернидубе
«Шериф» в серии пенальти упустил уже второй трофей при Вернидубе
Украинские легионеры
09:21
Доннарумма после матча с Австрией: «Знали, что придется много терпеть»
Доннарумма после матча с Австрией: «Знали, что придется много терпеть»
Евро-2020
09:20
1/8 Евро-2020. Нидерланды сразятся с неуступчивыми чехами, а Роналду попробует побить мировой рекорд в матче с Бельгией
1/8 Евро-2020. Нидерланды сразятся с неуступчивыми чехами, а Роналду попробует побить мировой рекорд в матче с Бельгией
Евро-2020
09:07
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45