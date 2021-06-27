Григорчук – лучший тренер мая в Беларуси
Бывший клуб Милевского и Хачериди прервал невероятную победную серию «Шахтера» Григорчука
Команда из Солигорска не сумела переиграть брестское «Динамо»
09:43
Фото - Шахтер Солигорск
В 14-м туре чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» дома сыграл вничью с брестским «Динамо».
Началось все довольно привычно для текущего сезона – «горняки» повели в счете. Однако на гол Ахмеди сумел той же монетой отплатить Беленький.
Таким образом, «Шахтер» прервал 13-матчевую победную серию со старта чемпионата. Разница мячей составила 32:7.
Ранее наибольшее количество побед на старте сезона одержали минское «Динамо», «Славия» и БАТЭ. Командам удавалось победить 8 раз кряду.
Подопечные Романа Григорчука, потеряв всего два очка, сохраняют уверенное лидерство в турнирной таблице. БАТЭ отстает на 8 очков.
Чемпионат Беларуси, 14 тур
«Шахтер» Солигорск – «Динамо» Брест 1:1
Голы: Ахмеди, 18 – Беленький, 71
Комментарии 0