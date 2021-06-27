Бывший клуб Милевского и Хачериди прервал невероятную победную серию «Шахтера» Григорчука

Команда из Солигорска не сумела переиграть брестское «Динамо»

Фото - Шахтер Солигорск

В 14-м туре чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» дома сыграл вничью с брестским «Динамо».

Началось все довольно привычно для текущего сезона – «горняки» повели в счете. Однако на гол Ахмеди сумел той же монетой отплатить Беленький.

Таким образом, «Шахтер» прервал 13-матчевую победную серию со старта чемпионата. Разница мячей составила 32:7.

Ранее наибольшее количество побед на старте сезона одержали минское «Динамо», «Славия» и БАТЭ. Командам удавалось победить 8 раз кряду.

Подопечные Романа Григорчука, потеряв всего два очка, сохраняют уверенное лидерство в турнирной таблице. БАТЭ отстает на 8 очков.

Чемпионат Беларуси, 14 тур

«Шахтер» Солигорск – «Динамо» Брест 1:1

Голы: Ахмеди, 18 – Беленький, 71