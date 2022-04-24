«Это Рай». Фран Соль рассказал, где бы хотел продолжить карьеру
Бывший легионер «Динамо» поддержал Украину в матче чемпионата Испании
Фран Соль забил «Малаге» и совершил красивый жест
Фран Соль / Фото: Twitter
Бывший нападающий киевского «Динамо» Фран Соль поддержал Украину после дубля в ворота «Малаги» (3:1).
После матча форвард «Эйбара» сфотографировался на фоне украинского флага с надписью «Герої не вмирають».
Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о возможном завершении тренерской карьеры.
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