Форвард «Динамо»: «В свій День народження загадав мир в Україні»
Бывший легионер «Динамо»: «Я ошибся в том, что переехал в Украину»
Родриго считает, что стоило остаться в Бразилии
Родриго / Фото: ФК Динамо
Бывший защитник «Динамо» Родриго считает, что его переезд в в украинский чемпионат был ошибкой.
«Я не очень хорошо справился с переходом из «Сан-Паулу» в «Динамо». В 2004 году, когда я приехал в «Сан-Паулу», у меня все было очень хорошо. В первый год я выиграл «Серебряный мяч». В начале 2005 года поступило предложение от «Динамо». Я ошибся в этом решении. Мне нужен был хороший агент, который был бы рядом со мной, чтобы увидеть, пора ли мне уходить. Мне было 24 года, я был молод и боялся своего прогресса в «Сан-Паулу» – я приехал из «Понте- Преты», в которой нет всего гламура Сан-Паулу».
Карьеру футболиста Родриго завершил в 2017-м году.
Ранее стало известно, что легенда «Динамо» делит один окоп на двоих вместе со своим сыном.
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