«Ест 13 раз в день и смотрит «документалки» про космос». Как проходит день Романа Яремчука
Бывший наставник «Гента»: «Яремчук готов взорваться в Португалии»
Ив Вандерхаге оценил качества украинского нападающего «Бенфики»
12:59
Роман Яремчук / Фото - sportrbc.ruЭкс-наставник «Гента» Ив Вандерхаге в интервью Record высказался о своем бывшем подопечном - украинском форварде «Бенфики» Романе Яремчуке.
«Он готов взорваться в Португалии. Два главных качества Яремчука – скорость и игра в зоне. Он высокий игрок, поэтому может забивать любыми способами, в том числе головой. Он приехал в Бельгию очень молодым. Он был немного сбит с толку, когда играл. Даже не говорил на английском. В чемпионате Бельгии футбол с упором на физическую подготовку. Яремчук всегда тренировался очень интенсивно. Роман становился более зрелым как футболист, так и личность. И научился говорить на английском».
Напомним, в матче второго тура португальской Примейры «Бенфика» уверенно разобралась с «Арукой». Для Яремчука этот матч стал дебютным в национальном первенстве. После поединка Роман был назван лучшим игроком встречи.
Комментарии 0