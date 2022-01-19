Шевченко остался на контракте с «Дженоа» и продолжить получать ежемесячную зарплату
Бывший партнер Шевченко по «Милану» заменит украинца в «Дженоа»
«Грифоны» продолжают поиски нового тренера
08:38
Дженнаро Гаттузо / фото - beIN SPORTS
«Дженоа» ищет нового главного тренера после увольнения Андрея Шевченко.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, «грифоны» связались с Дженнаро Гаттузо, чтобы пригласить его возглавить команду.
Последним местом работы итальянца была «Фиорентина», где он проработал лишь месяц, после чего покинул клуб из-за конфликта с руководством. До этого специалист возглавлял «Наполи» и «Милан».
Гаттузо хорошо знаком с Шевченко по совместным выступлениям за «Милан», где они вместе играли в периоды 1999-2006 и 2008-2009 годов.
Напомним, Шевченко до сих пор находится на контракте с «Дженоа» и продолжит получать ежемесячную зарплату.
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