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Бывший партнер Шевченко по «Милану» заменит украинца в «Дженоа»

«Грифоны» продолжают поиски нового тренера
Футбол Серия А (Италия)
08:38
Бывший партнер Шевченко по «Милану» заменит украинца в «Дженоа»
Дженнаро Гаттузо / фото - beIN SPORTS

«Дженоа» ищет нового главного тренера после увольнения Андрея Шевченко.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, «грифоны» связались с Дженнаро Гаттузо, чтобы пригласить его возглавить команду.

Последним местом работы итальянца была «Фиорентина», где он проработал лишь месяц, после чего покинул клуб из-за конфликта с руководством. До этого специалист возглавлял «Наполи» и «Милан».

Гаттузо хорошо знаком с Шевченко по совместным выступлениям за «Милан», где они вместе играли в периоды 1999-2006 и 2008-2009 годов.

Напомним, Шевченко до сих пор находится на контракте с «Дженоа» и продолжит получать ежемесячную зарплату.

Павел Харченко
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Теги

Дженоа Андрей Шевченко Дженнаро Гаттузо

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