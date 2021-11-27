Бывший полузащитник сборной Украины: «Огорчает, что оба матча плей-офф «сине-желтые» сыграют в гостях»

Сергей Ковалец / фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший полузащитник национальной команды Сергей Ковалец прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу, по итогам которой «сине-желтым» предстоит сыграть против национальной команды Шотландии.

Что касается первого соперника нашей сборной, то Шотландия играет в сугубо британском стиле. В ее составе много игроков, выступающих в английской Премьер-лиге и Чемпионшипе, поэтому стоит ожидать много борьбы. Сейчас мы радуемся, что не попали в группу, в которой можно было пересечься с Португалией и Италией. Для того, чтобы выходить в финальную часть чемпионата мира, нужно проявить максимум по нескольким качествам. Какими бы ни были соперники в сравнении с уровнем тех же Португалии и Италии, а они все равно сильны. Думаю, что сейчас шотландцы тоже радуются, что им по жребию выпала Украина.

Самое главное, что у нас хорошая сборная. Пять лет при работе Андрея Шевченко и его итальянских ассистентов наша национальная команда играла достаточно уверенно. К тому же, немаловажно, что она может действовать и с позиции силы. Это обнадеживает».