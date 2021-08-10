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Бывший полузащитник «Шахтера»: «Колос» способен выдать суперматч в еврокубках»
Ященко – о матче последнего украинского клуба в Лиге конференций
11:19
Фото: koloskovalivka.com
Экс-игрок «Шахтера» Сергей Ященко поделился мнением о матче квалификации Лиги конференций «Колоса» против «Шахтера» из Караганды.
Какие шансы на продолжение борьбы в Лиге конференций у Колоса?
Учитывая тяжелый перелет в Казахстан и жару, которая там будет, очень сложно что-то предсказать по результату матча «Шахтер» (Караганда) – «Колос». Команда Костышина – непредсказуема. «Колос» способен выдать просто суперматч, причем, против соперника выше классом, и в еврокубках тоже.
Благодаря переносу матча 3-го тура УПЛ с «Минаем», «Колос» получил дополнительное время на подготовку. Но пойдет ли это на пользу команде?
Передышка никому не помешает. Экономия сил, считаю, поможет «Колосу» выйти против казахстанцев в нормальном состоянии. Для «Колоса» очень важна функциональная готовность, свежесть в игре. Может, подопечные Костышина по игре соскучатся. Думаю, «Колос» может минимально обыграть карагандинский «Шахтер».
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Колос». Видео трансляция «Шахтер» – «Колос». Начало – сегодня, 10 августа, в 17:00.