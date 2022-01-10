«Фенербахче» обыграл «Галатасарай» в стамбульском дерби
Бывший помощник Гвардиолы возглавит «Галатасарай»
Он сменит легендарного Терима
Фото: AFP
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим покинул команду.
Он подал в отставку с поста тренера команды 10 января. Клуб остался без тренера.
Сменщиком называют испанского специалиста Доменека Торрента. Он был помощником Хосепа Гвардиолы.
Торрент также сам тренировал «Нью-Йорк Сити» и «Фламенго».
Терим работал в «Галатасарае» с 2017-го года. На данный момент команда идет 12-й в таблице чемпионата Турции.
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