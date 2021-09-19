Бывший рефери FIFA: «Судейство в матче «Динамо» – «Александрия» было слабым, но пенальти был»

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Экс-арбитр FIFA Мирослав Ступар прокомментировал работу судьи матча «Динамо» – «Александрия» Дмитрия Кривушкина, где тот поставил пенальти в пользу киевлян на 97 минуте:

Вопрос в другом: неужели этот матч был такой грубый, что футболисты заслужили десять желтых карточек и одно удаление? Нет, арбитр просто не руководил игрой и необдуманно разбрасывался карточками. Я так и не понял, за что карточка Буяльскому. Обычная биомеханика движений, а Кривушкин трактует это как отмашку. Эта желтая (хотя надо было просто зафиксировать фол Буяльского по неосторожности) вызвала бурю эмоций Луческу. И где предупреждение для тренера? Своим поведением Мирча так же заслужил желтую, как и Бойко, получивший ее за пределами поля. Но Кривушкин демонстрировал какую-то странную гибкость и непоследовательность.

На 75-й минуте ни за что желтую карточку получил Клаудио Спинелли. Он смотрел на мяч, топтался назад и случайно толкнул кого-то из «динамовцев». Максимум штрафной, а Кривушкин наказывает футболиста предупреждением.

Также меня удивила желтая карточка Сидорчуку в борьбе с Цуриковым, хотя в том эпизоде ​​даже фола не было. Резюмируя, скажу, что судейство было слабым и не соответствовало вывеске центрального матча тура».