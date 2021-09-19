Бывший рефери FIFA: «Судейство в матче «Динамо» – «Александрия» было слабым, но пенальти был»
Экс-арбитр FIFA Мирослав Ступар прокомментировал работу судьи матча «Динамо» – «Александрия» Дмитрия Кривушкина, где тот поставил пенальти в пользу киевлян на 97 минуте:
«Нельзя сказать, что пенальти на 90+7 минуте выдуманный. Ведь Рыбалка придерживал Гармаша при подаче углового, поэтому говорить об ошибке арбитра в поле будет неправильно. Тем более внимание Кривушкина на эпизод обратил судья VAR Андрей Коваленко. Просмотрев эпизод и увидев контакт между футболистами, Кривушкин не мог не указать на точку. То, что это последние минуты матча, роли не играет.
Вопрос в другом: неужели этот матч был такой грубый, что футболисты заслужили десять желтых карточек и одно удаление? Нет, арбитр просто не руководил игрой и необдуманно разбрасывался карточками. Я так и не понял, за что карточка Буяльскому. Обычная биомеханика движений, а Кривушкин трактует это как отмашку. Эта желтая (хотя надо было просто зафиксировать фол Буяльского по неосторожности) вызвала бурю эмоций Луческу. И где предупреждение для тренера? Своим поведением Мирча так же заслужил желтую, как и Бойко, получивший ее за пределами поля. Но Кривушкин демонстрировал какую-то странную гибкость и непоследовательность.
На 75-й минуте ни за что желтую карточку получил Клаудио Спинелли. Он смотрел на мяч, топтался назад и случайно толкнул кого-то из «динамовцев». Максимум штрафной, а Кривушкин наказывает футболиста предупреждением.
Также меня удивила желтая карточка Сидорчуку в борьбе с Цуриковым, хотя в том эпизоде даже фола не было. Резюмируя, скажу, что судейство было слабым и не соответствовало вывеске центрального матча тура».
Главный тренер киевлян Мирча Луческу, подбивая итоги игры, заявил, что пенальти в эпизоде с Гармашем был стопроцентным.
Другой экс-арбитр также проанализировал решение главного судьи матча.