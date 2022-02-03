Бывший тренер «Бенфики» может возглавить саудовский клуб

Жезуш был уволен в декабре

Фото: record.pt

Бывший тренер «Бенфики» Жорже Жезусш получил предложение из Саудовской Аравии.

Ему предложили возглавить клуб «Аль-Ахли Джидда», сообщает Record. Контракт может быть рассчитан на три года с зарплатой 5 миллионов евро в год.

Пока португалец не дал ответ. Он находится без работы с декабря, когда был уволен из «Бенфики».

Кроме того, Жезус уже работал в Саудовской Аравии. С 2018 по 2019-й годы он тренировал «Аль-Хилаль».