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Бывший тренер «Черноморца» назвал главную проблему команды при своем тренерстве
Григорчук заменил Мороза
Юрий Мороз / Фото: Twitter
Бывший главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз назвал главную проблему команды.
- В показателях «Черноморца» после осеннего отрезка чемпионата разница забитых и пропущенных мячей -20, которая лишь на три гола превосходит худший показатель у «Миная». Не слишком ли много?
– Много. Слишком много. Мы страдали от качества игры в обороне. В самом конце первого круга только от одного «Динамо» пропустили шесть мячей, а на старте чемпионата в первых турах все время по три пропускали. За счет этого и сформировалась такая минусовая разница. Мы видели эту проблему.
В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» расположился на 13-м месте.
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