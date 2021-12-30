Бывший тренер «Черноморца» назвал главную проблему команды при своем тренерстве

Юрий Мороз / Фото: Twitter

Бывший главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз назвал главную проблему команды.

– Много. Слишком много. Мы страдали от качества игры в обороне. В самом конце первого круга только от одного «Динамо» пропустили шесть мячей, а на старте чемпионата в первых турах все время по три пропускали. За счет этого и сформировалась такая минусовая разница. Мы видели эту проблему.