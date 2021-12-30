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Бывший тренер «Черноморца» назвал главную проблему команды при своем тренерстве

Григорчук заменил Мороза
Футбол Украинская Премьер-лига
21:57
Бывший тренер «Черноморца» назвал главную проблему команды при своем тренерстве
Юрий Мороз / Фото: Twitter

Бывший главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз назвал главную проблему команды.

- В показателях «Черноморца» после осеннего отрезка чемпионата разница забитых и пропущенных мячей -20, которая лишь на три гола превосходит худший показатель у «Миная». Не слишком ли много?

– Много. Слишком много. Мы страдали от качества игры в обороне. В самом конце первого круга только от одного «Динамо» пропустили шесть мячей, а на старте чемпионата в первых турах все время по три пропускали. За счет этого и сформировалась такая минусовая разница. Мы видели эту проблему.


В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» расположился на 13-м месте.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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