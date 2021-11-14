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Бывший тренер «Динамо»: «Хорватия почти ничего не создала. Россию помог победить случай»

«Клетчатые» нанесли в десять раз больше ударов, чем соперник
Футбол Чемпионат мира по футболу
21:35
Бывший тренер «Динамо»: «Хорватия почти ничего не создала. Россию помог победить случай»
Юрий Семин / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу поражения сборной России в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Хорватии (0:1).

Сегодня мы увидели более высокое индивидуальное мастерство хорватов. Но увидели и то, что у нас есть хорошая молодая сборная, которая в состоянии прогрессировать, может выиграть отборочный матч.

Футболисты дисциплинированы, хорошо подготовлены физически, играют друг за друга и за тренера. Мы должны поддержать сборную перед следующими матчами. Случаи бывают всякие.

Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить.

Поле для обеих команд было одинаковым. Футбол есть при любой погоде, поэтому, наверное, его так любят. Игроки должны приспособиться и играть. Для меня матч был очень интересным. Наша сборная делала все возможное, во всех компонентах была хорошо подготовлена к этой игре, но в футболе иной раз удача играет роль.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил упущенную прямую путевку в Катар страхом.

Источник: Чемпионат Сергей Стаднюк
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Юрий Семин сборная России (футбол) сборная Хорватии (футбол)

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