Бывший тренер «Динамо»: «Хорватия почти ничего не создала. Россию помог победить случай»

Юрий Семин / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу поражения сборной России в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Хорватии (0:1).

Футболисты дисциплинированы, хорошо подготовлены физически, играют друг за друга и за тренера. Мы должны поддержать сборную перед следующими матчами. Случаи бывают всякие.

Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить.

Поле для обеих команд было одинаковым. Футбол есть при любой погоде, поэтому, наверное, его так любят. Игроки должны приспособиться и играть. Для меня матч был очень интересным. Наша сборная делала все возможное, во всех компонентах была хорошо подготовлена к этой игре, но в футболе иной раз удача играет роль.