Бывший тренер «Львова» избил российского игрока своей же команды

Кобялко первый затеял драку

Фото: ФК Пюник

Бывший тренер «Львова» Егише Меликян, который тренирует «Пюник» подрался с игроком своего же клуба – российским форвардом Антоном Кобялко.

На прошлой неделе отношения между тренером и футболистом испортились и клуб решил прекратить сотрудничество с игроком, расторгнув с ним контракт. Как сообщил источник, конфликт продолжился уже на этой неделе.

«Перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба, попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с «Шираком». Кобялко подошел попрощаться с тренером Меликяном и попросил того извиниться за то, что тот во время матча «Пюник» – «Арарат-Армения» отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт. В аэропорту Кобялко нагнали Егише Меликян и заместитель генерального директора «Пюника», член исполкома ФФА Ким Аракелян и избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию».

Меликян известен по работе в Украине. Кроме «Львова» он тренировал «Металлург» Донецк и «Сталь».