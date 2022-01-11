Бывший тренер «Миная», которого уволили несколько недель назад: «Очень хотел остаться в клубе»

Игорь Леонов / Фото: Football.ua

Бывший тренер «Миная» Игорь Леонов высказался о том, что у него не получилось в закарпатском клубе.

– Самое главное, что удалось – сплотить коллектив. Не буду говорить громких слов, но ребята старались играть в футбол, много было матчей, соизмеримых с нашими возможностями, где мы могли выиграть, но где, увы, вмешались посторонние силы, о чем не хотелось бы говорить.

Очень хотелось дальше продолжить работу с командой, тем более, что ребята уже поняли наши требования, что мы хотим. Но результата не было, поэтому вышло так, как вышло.

– Пытались как-то убедить клубное руководство, что есть план, что ребята начали понимать, но прошло мало времени?

– Мы поговорили с президентом клуба, с вице-президентом. Они сказали, что все вроде как движется и команда играет. Но не было одного – результата. Поэтому и попросили на выход.

Маловато было времени, было бы его побольше, или если бы мы вместе работали с начала чемпионата, было бы лучше и, наверное, очков было бы побольше.

Но ребятам однозначно спасибо за те два месяца, которые мы вместе провели. Они отдавались полностью работе, играм. Не зря же продали Рустама Ахмедзаде, к Кулиеву также писали, что вроде есть интерес, к другим ребятам. Если бы плохо играли, ими бы никто не интересовался.