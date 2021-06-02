Жардим во второй раз покинет «Монако»
Бывший тренер «Монако» Жардим возглавил саудовский клуб
Контракт рассчитан на один сезон
Фото: AS Monaco
Бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим нашел себе новый клуб.
Саудовский «Аль-Хиляль» объявил через свой сайт о назначении португальца. Контракт рассчитан на один сезон с опцией продления еще на один.
К работе Жардим приступит с 1 июля.
Год назад Жарим покинул «Монако», который тренировал дважды. Также он работал с «Олимпиакосом» и «Спортингом».
Комментарии 0