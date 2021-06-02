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Бывший тренер «Монако» Жардим возглавил саудовский клуб

Контракт рассчитан на один сезон
Футбол В мире
07:25
Бывший тренер «Монако» Жардим возглавил саудовский клуб
Фото: AS Monaco

Бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим нашел себе новый клуб.

Саудовский «Аль-Хиляль» объявил через свой сайт о назначении португальца. Контракт рассчитан на один сезон с опцией продления еще на один.

К работе Жардим приступит с 1 июля.

Год назад Жарим покинул «Монако», который тренировал дважды. Также он работал с «Олимпиакосом» и «Спортингом».

Андрей Усмонов
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Монако Леонарду Жардим

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