Бывший тренер «Монако» Жардим возглавил саудовский клуб

Контракт рассчитан на один сезон

Фото: AS Monaco

Бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим нашел себе новый клуб.

Саудовский «Аль-Хиляль» объявил через свой сайт о назначении португальца. Контракт рассчитан на один сезон с опцией продления еще на один.

К работе Жардим приступит с 1 июля.

Год назад Жарим покинул «Монако», который тренировал дважды. Также он работал с «Олимпиакосом» и «Спортингом».