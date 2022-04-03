Бывший тренер сборной россии отказался общаться с российскими журналистами

Капелло солидарен с Украиной

Фабио Капелло / Фото: Getty Images

Известный итальянский тренер Фабио Капелло отказался общаться с российскими журналистами, сообщили на ресурсе «Матч ТВ».

Этот ресурс попытался взять интервью у итальянца касательно итогов жеребьевки финальной части чемпионата мира-2022 в Катаре. Капелло заявил, что не общается с российскими журналистами и прекратил разговор.

Капелло тренировал сборную россии в 2012-2015 годах.

Ранее «Матч ТВ» прямо оскорбил сборную Польши, назвав эту команду «мерзкими ублюдками» и пожелав ей провала на ЧМ-2022.