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Бывший тренер сборной россии отказался общаться с российскими журналистами
Капелло солидарен с Украиной
Фабио Капелло / Фото: Getty Images
Известный итальянский тренер Фабио Капелло отказался общаться с российскими журналистами, сообщили на ресурсе «Матч ТВ».
Этот ресурс попытался взять интервью у итальянца касательно итогов жеребьевки финальной части чемпионата мира-2022 в Катаре. Капелло заявил, что не общается с российскими журналистами и прекратил разговор.
Капелло тренировал сборную россии в 2012-2015 годах.
Ранее «Матч ТВ» прямо оскорбил сборную Польши, назвав эту команду «мерзкими ублюдками» и пожелав ей провала на ЧМ-2022.