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Бывший тренер сборной Украины: «Анчелотти интересовался Миколенко, будучи тренером «Эвертона», я лично с ним общался»

Буряк высказался о трансфере украинца в ливерпульский клуб
Футбол Украинские легионеры
13:38
Бывший тренер сборной Украины: «Анчелотти интересовался Миколенко, будучи тренером «Эвертона», я лично с ним общался»
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался о переходе Виталия Миколенко в «Эвертон».

– Считаю, что Виталий созрел для того, чтобы играть в одной из сильнейших лиг мира. С его данными он будет востребован в АПЛ.

– Что это в первую очередь для «Динамо» – прибыль или своевременное решение отпустить игрока, желающего уйти в более топовый чемпионат?

– Это все взаимосвязано. Клуб получит немалые деньги, да и Миколенко сможет хорошо заработать, он это заслужил. Замечу, что игрой Виталия интересовался еще Карло Анчелотти, когда был тренером «Эвертона». Я лично разговаривал с Анчелотти о Миколенко.

«Эвертон» – это престижный клуб для продолжения карьеры. Миколенко – классный игрок, который, думаю, быстро станет своим в новой команде. Однако какое-то время все-таки ему понадобится на адаптацию. Ярмоленко также не сразу адаптировался в Европе и в АПЛ, но сейчас это футболист с таким опытом и характером, что может стать хорошим тренером.


Ранее стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне».

Источник: zbirna.com Петр Приходько
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Виталий Миколенко Эвертон

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