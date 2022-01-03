Бывший тренер сборной Украины: «Анчелотти интересовался Миколенко, будучи тренером «Эвертона», я лично с ним общался»

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался о переходе Виталия Миколенко в «Эвертон».

– Что это в первую очередь для «Динамо» – прибыль или своевременное решение отпустить игрока, желающего уйти в более топовый чемпионат?

– Это все взаимосвязано. Клуб получит немалые деньги, да и Миколенко сможет хорошо заработать, он это заслужил. Замечу, что игрой Виталия интересовался еще Карло Анчелотти, когда был тренером «Эвертона». Я лично разговаривал с Анчелотти о Миколенко.

«Эвертон» – это престижный клуб для продолжения карьеры. Миколенко – классный игрок, который, думаю, быстро станет своим в новой команде. Однако какое-то время все-таки ему понадобится на адаптацию. Ярмоленко также не сразу адаптировался в Европе и в АПЛ, но сейчас это футболист с таким опытом и характером, что может стать хорошим тренером.