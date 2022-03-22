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Бывший тренер сборной Украины отказался эвакуироваться из горячей точки

Фоменко решил оставаться дома
Футбол Сборная Украины
12:01
Бывший тренер сборной Украины отказался эвакуироваться из горячей точки
Михаил Фоменко / Фото: УАФ

Вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко сообщил, что бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко не хочет эвакуироваться с Сумской области.

«Вчера с ним общался. В целом настроение бодрое, насколько это возможно при нынешних обстоятельствах. Держится хорошо. Но на предложение помочь с эвакуацией ответил отказом.

В родном крае чувствует себя лучше, поэтому пока позволяет текущее положение дел, решил оставаться дома».

Ранее стало известно, что УАФ не предлагал Фоменко помощь касательно эвакуации.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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