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Бывший тренер Шапаренко: «Не знаю, чем Коля уступает играющим за границей Зинченко и Малиновскому»

Возможно, хавбеку стоит задуматься о переходе в европейский клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
17:35
Бывший тренер Шапаренко: «Не знаю, чем Коля уступает играющим за границей Зинченко и Малиновскому»
Николай Шапаренко / фото - ФК Динамо

Тренер «Энергии» из Новой Каховки Эдуард Хавров, тренировавший хавбека «Динамо» Николая Шапаренко еще в молодежной команде «Мариуполя», рассказал о прогрессе игрока.

Эдуард Анатольевич, как оцените Шапаренко образца 2021 года? И чудо-гол французам, и гол-фантом в поединке «Динамо» и «Бенфики»?

«Само собой, всегда слежу за сборной Украины. Матчи «Динамо» смотрю не только потому, что там играет Шапаренко. Я просто с детства болею за киевлян. А еще анализирую футбол – это часть моей профессии. По содержанию матч против «Бенфики» получился хорошим. Возможно, необычно сейчас смотреть, как динамовцы играют от обороны. Но, наверное, это сегодняшние реалии. Надо обороняться, терпеть, ждать свой шанс. Стратегия Луческу приносит результат – значит он все делает правильно».

Николай Шапаренко сейчас является не только ключевым игроком «Динамо», но и национальной сборной. Гол экс-подопечного в ворота Франции заставил вас вскочить с дивана?

«Коля молодец, хороший гол положил! Смотрел по телефону эту игру в автобусе по дороге в Мариуполь – как раз возвращались домой после матча. Не скажу, что это стало для меня неожиданностью. Все Колины игры и до этого были качественны, результативны и продуктивны. Да, оказался в нужном месте. Взял на себя ответственность – пробил. С техникой у него никогда не было проблем. Но и кроме этого, он выиграл много единоборств - по такой игре могут быть только хорошие отзывы».

Владимир Цыткин, который привлекал Шапаренко к матчам за юношескую сборную Украины, считает, что по своему потенциалу Николай сейчас может играть на более высоком уровне. Как вы думаете, уровень Шапаренко – это хороший европейский клуб?

«Малиновский играет в хорошем европейском клубе. Зинченко играет в хорошем европейском клубе. Мы сами боимся больше, чем есть на самом деле. Не знаю, чем сегодняшний Шапаренко уступает тем футболистам. Только в возрасте, хотя это, скорее, плюс. 21 год - все еще впереди. Коля пошагово идет, постоянно прогрессирует. Стал игроком основного состава «Динамо». Вспомните, два назад при других тренерах эту тему никто даже не поднимал».

У Луческу особое отношение к Шапаренко?

«Динамо» возглавил тренер, который ему доверяет. Это важное качество - футболист это чувствует и по-другому начинает работает. В футболе, как и в жизни, без доверия ничего не получается. В таком случае нужно искать своего тренера. Коля его нашел. Луческу видел не один десяток таких как Шапаренко. Уверен, со временем он проявит себя в ведущих европейских клубах. По крайней мере, у него все для этого есть. Важно только избежать травм. Свой потенциал он не полностью раскрыл и будет прибавлять».

Александр Хацкевич связывал регресс Шапаренко с переоценкой возможностей из-за прессы и оценок экспертов. Николай такой человек, которого могут сбивать похожие вещи?

«Да, он эмоциональный парень. Эмоции могут ему и помогать, и мешать. Он чувствовал, что Хацкевич не доверяет ему. Возможно, в какой-то мере Хацкевич и прав. Мы ж не видели тренировочный процесс. Самое главное, что парень с честью прошел эти трудности, которые его закалили и сделали более опытным в житейском плане. Когда все легко получается - не всегда хорошо. Бывают моменты, когда нужно проявлять характер. Где-то потерпеть, где-то подождать. Надеюсь, что Коля этот период уже прошел. А дальше он будет становиться только сильнее».

Напомним, «Динамо» продает билеты на матч с «Шахтером». Сообщалось, что он может пройти без зрителей.

Источник: FanDay Павел Харченко
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Николай Шапаренко Динамо Киев сборная Украины (футбол)

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