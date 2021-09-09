Бывший украинец поделился впечатлениями от игры за сборную Азербайджана

Форвард «Миная» ранее был натурализован

Рустам Ахмедзаде / Фото - ФК Минай

Нападающий «Миная» Рустам Ахмедзаде поделился с пресс-службой клуба впечатлениями от выступления за сборную Азербайджана в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Ирландии (1:1).

Все понравилось, все было на высочайшем уровне. Шикарные стадионы, много болельщиков, на Ирландии было тысяч 30! Сказочная атмосфера, да и соперник очень серьезный – все играют в АПЛ и других топовых чемпионатах. К сожалению, сыграл только один матч. На Люксембург прилетел слишком уставший после «Шахтера», а на Португалию меня не заявили, потому что получил микротравму с Ирландией. Кстати, к «Минаю» из-за меня повышенное внимание. Болельщики говорят и пишут, что следят за нашей командой, и это приятно.

Напомним, ранее Ахмедзаде и тогда еще его одноклубник Анатолий Нуриев были натурализованы.