Бывший вингер «Шахтера» Дуглас Коста поддержал Украину в конфликте с Россией
Бывший вингер «Шахтера» Дуглас Коста поддержал Украину в конфликте с Россией. Его цитирует Los Angeles Times.
«Украина в моем сердце. Мне очень жаль, эта страна дала мне многое – возможности выступать в Лиге чемпионов, изменить жизнь для моей семьи. У меня есть чувства ко всем украинцам, потому что они сделали все для меня.
Я попал в Украину молодым. Я играл футбол лишь пять лет. Я начал хорошо выступать, и затем были «Бавария», «Ювентус», я стал важным игроком. Но все началось в Украине.
Может ли футбол помочь в ситуации с Украиной? Не знаю. Это политическая проблема, и мы, спортсмены, недостаточно проинформированы. Мы пытаемся помочь как можем, но не все зависит от нас. Мы не можем все изменить. Не можем остановить войну лишь потому, что мы знамениты.
С помощью каждого мы можем поменять некоторые вещи. Но шаг за шагом. Не за ночь. Правда в том, что все меняется. Надеюсь, Украина вернется к тому, что было раньше».
Коста выступал в «Шахтере» с 2010-го по 2015-й годы.
Ранее сообщалось о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за очередного акта российской оккупации территории Украины – признания Л/ДНР.
Комментарии 0