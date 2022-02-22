Дуглас Коста / Фото: ФК Шахтер

Бывший вингер «Шахтера» Дуглас Коста поддержал Украину в конфликте с Россией. Его цитирует Los Angeles Times.

Я попал в Украину молодым. Я играл футбол лишь пять лет. Я начал хорошо выступать, и затем были «Бавария», «Ювентус», я стал важным игроком. Но все началось в Украине.

Может ли футбол помочь в ситуации с Украиной? Не знаю. Это политическая проблема, и мы, спортсмены, недостаточно проинформированы. Мы пытаемся помочь как можем, но не все зависит от нас. Мы не можем все изменить. Не можем остановить войну лишь потому, что мы знамениты.

С помощью каждого мы можем поменять некоторые вещи. Но шаг за шагом. Не за ночь. Правда в том, что все меняется. Надеюсь, Украина вернется к тому, что было раньше».