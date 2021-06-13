Бывший врач Эриксена – об инфаркте игрока: «Все его тесты были идеальны, сердечной недостаточности не было»

Хавбек сборной Дании спасен после приступа

Кристиан Эриксен / Фото: Twitter

Профессор Санджай Шарма, который проводил исследования кардиологических тестов Кристиана Эриксена в «Тоттенхэма» (2013-2020), высказался о сердечном приступе футболиста в матче с Финляндией. Его слова приводит Daily Mail.

«С того дня, когда мы только подписали его, моей работой было проводить проверку. И мы тестировали его каждый год. Так что его тесты вплоть до 2019 года были в полном порядке. Это точно. Явной сердечной недостаточности не было. Он проходил исследования каждый год. Могу поручиться за это, потому что эти тесты проводил я. Я подумал: «Боже мой! Неужели мы чего-то не заметили?» Но я просмотрел все результаты его тестов. Все они идеальны».

Напомним, Эриксен потерял сознание в конце 1-го тайма матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), его экстренно доставили в больницу с кислородной маской, там Эриксен пришел в сознание и даже сумел заговорить. Затем врачи идентифицировали это как сердечный приступ.

«Без приукрашений – он умер. На несколько минут». Рыдающая жена, герой Кьер, послание от Лукаку – произошедшее с Эриксеном ужасно.