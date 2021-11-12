Бывший вратарь «Зари» – лидер чемпионата Португалии по ключевому показателю

Игрок проводит отличный сезон

Луис Фелипе / фото - C.F. Os Belenenses

Экс-голкипер «Зари» Луис Фелипе является лидером португальской Примейры по одному из важнейших показателей, по данным WyScout.

Вратарь «Белененсеша» совершил больше всех сейвов в первенстве страны – на счету игрока 46 спасений.

К тому же, стражу ворот чаще других приходится отводить угрозу от своих ворот, ведь за 11 туров по его воротам нанесли 61 удар.

В общей сложности бразилец пропустил 15 голов за 11 матчей, сохранив свои ворота в неприкосновенности в двух встречах.

Голкипер защищал цвета «Зари» в период с 2018-го по 2019-й год, пока не покинул команду на правах свободного агента.

Напомним, в прошедшем туре УПЛ лучшим игроком стал оформивший хет-трик футболист «Зари».