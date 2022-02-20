Бывший защитник «Динамо» дебютировал за аутсайдера чемпионата Венгрии в матче против экс-партнеров

Во встрече приняли участия два экс-игрока киевлян

Тамаш Кадар / Фото - Footboom

В 21-м туре чемпионата Венгрии «Фехервар» на своем поле неожиданно уступил «Уйпешту» (1:2).

В составе гостей на 79-й минуте на замену вышел экс-защитник «Динамо» Тамаш Кадар. Это его дебютная игра за новую команду.

Венгр перешел из столичного клуба в китайский «Шаньдун» зимой 2020 года. Также он выступал в аренде «Тяньцзиню». В феврале перешел в ряды аутсайдера чемпионата родной страны.

Отметим, что в матче приняли участие два «экс-динамовца», защитник Артем Шабанов и хавбек Евгений Макаренко. Арендованный у киевлян Богдан Леднев остался в запасе.