Бывший защитник «Динамо» Драгович перешел в «Црвену Звезду»

Центрбек подписал соглашение на 3 года

Александар Драгович / Фото: Twitter

Центральный защитник Алексадар Драгович подписал контракт с «Црвеной Звездой». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

30-летний Драгович подписал контракт с клубом на 3 года.

В прошлом сезоне за «Байер» Драгович провел 18 матчей в Бундеслиге, забив при этом 1 мяч.

Драгович выступал за «Динамо» с 2013-го по 2016-го год, затем был продан в «Байер» за 21 миллион евро.

Напомним, Драгович есть в заявке сборной Австрии на Евро-2020, которая будет соперником сборной Украины.