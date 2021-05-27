Драгович не вернется в «Динамо» и перейдет в сербский клуб
Бывший защитник «Динамо» Драгович перешел в «Црвену Звезду»
Центрбек подписал соглашение на 3 года
Александар Драгович / Фото: Twitter
Центральный защитник Алексадар Драгович подписал контракт с «Црвеной Звездой». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
30-летний Драгович подписал контракт с клубом на 3 года.
В прошлом сезоне за «Байер» Драгович провел 18 матчей в Бундеслиге, забив при этом 1 мяч.
Драгович выступал за «Динамо» с 2013-го по 2016-го год, затем был продан в «Байер» за 21 миллион евро.
Напомним, Драгович есть в заявке сборной Австрии на Евро-2020, которая будет соперником сборной Украины.
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