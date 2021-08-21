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Бывший защитник «Динамо» может перейти в российский клуб

Сейчас футболист играет в Турции
Футбол В Европе
14:26
Бывший защитник «Динамо» может перейти в российский клуб
Домагой Вида / фото - Eurosport

Хорватский защитник «Бешикташа» Домагой Вида попал в сферу интересов московского «Спартака», сообщает Sqenf Foot.

В списке российского клуба числится еще пять игроков: Марсель Тиссеранд и Маурисио Лемос (оба – «Фенербахче»), Витор Уго («Трабзонспор»), Кристиан Луйиндама («Галатасарай») и Каан Айхан («Сассуоло»).

Вида выступал в составе киевского «Динамо» с 2013 по 2017 год. Также ранее хорват выступал за загребское «Динамо» и леверкузенский «Байер».

Весной этого года сообщалось, что защитник не прочь продлить контракт с «Бешикташем».

Напомним, легионер «Динамо» может оказаться под руководством Развана Луческу.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Домагой Вида Спартак Москва

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