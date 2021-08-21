Легионер «Динамо» может оказаться под руководством Развана Луческу
Бывший защитник «Динамо» может перейти в российский клуб
Сейчас футболист играет в Турции
Домагой Вида / фото - Eurosport
Хорватский защитник «Бешикташа» Домагой Вида попал в сферу интересов московского «Спартака», сообщает Sqenf Foot.
В списке российского клуба числится еще пять игроков: Марсель Тиссеранд и Маурисио Лемос (оба – «Фенербахче»), Витор Уго («Трабзонспор»), Кристиан Луйиндама («Галатасарай») и Каан Айхан («Сассуоло»).
Вида выступал в составе киевского «Динамо» с 2013 по 2017 год. Также ранее хорват выступал за загребское «Динамо» и леверкузенский «Байер».
Весной этого года сообщалось, что защитник не прочь продлить контракт с «Бешикташем».
Напомним, легионер «Динамо» может оказаться под руководством Развана Луческу.