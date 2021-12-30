CAS наложил на «Десну» трансферный бан

Черниговский клуб не сможет подписать игроков зимой

Фото: ФК Десна

«Десна» не сможет подписать новых футболистов зимой.

CAS наложил на черниговский клуб трансферный бан. Пока что бан наложен на январское окно.

Причиной стало невыполнение контрактных обязательств перед румынским легионером Константином Димой, представитель которого и обратился в CAS. Решение в пользу игрока было вынесено еще несколько месяцев назад, сообщает телеграм-канал «Атакующий автобус».

Сообщается, что, сумма иска составляет около 450 тысячи евро.

Напомним, что «Десну» уже официально покинули Владлен Юрченко, Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий.