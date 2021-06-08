«Милан» оставил попытки продлить Чалханоглу
Чалханоглу может продолжить сотрудничество с «Миланом»
Турок намерен рассмотреть вариант подписания нового контракта с клубом
20:34
Хакан Чалханоглу / Фото - forzaitalianfootballХавбек «Милана» Хакан Чалханоглу может остаться в рядах команды. Об этом сообщает Sportitalia.
Лидер сборной Турции намерен рассмотреть вариант с подписанием нового соглашения с «россонери», поскольку предложения от других клубов его не устраивают, а «Милан» в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.
Напомним, что действующий контракт Чалханоглу с «Миланом» рассчитан до конца июня.
Ранее сообщалось, что итальянский гранд оставил попытки продлить договор с футболистом.
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