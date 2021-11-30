Итоги 16 тура УПЛ. «Днепр-1» разнес «Ворсклу» в борьбе за бронзу. «Динамо» едва не опозорилось в игре с «Минаем»
Чанцев: «У «Днепра-1» в борьбе за бронзу есть козырный туз»
Экс-наставник «Зари» отметил выступление Довбыка
Артем Довбык / Фото: пресс-служба Днепра-1
Бывший главный тренер «Зари» Анатолий Чанцев назвал фаворита в борьбе за бронзу УПЛ:
Что бросилось в глаза в 16-м туре. Так это разгром «Ворсклы». Это действительно был центральный поединок. Все решил быстрый гол. Усталость полтавской команды? Вряд ли. Это был случай, когда у одной из команд, в данном случае – у «Днепра-1», получалось все.
«Днепр-1» – очень серьезный претендент на третье место. У днепрян есть хорошо поставленная игра, и есть бомбардир – Артем Довбык. В наше время располагать таким форвардом – настоящая роскошь. Это козырный туз в рукаве Игора Йовичевича. Думаю, «Днепр-1» может еще лучше играть, но время покажет.
Напомним, что после дубля в ворота «Ворсклы» (5:1) Артем Довбык вышел на первое место бомбардирской гонки УПЛ.
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