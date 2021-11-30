Чанцев: «У «Днепра-1» в борьбе за бронзу есть козырный туз»

Артем Довбык / Фото: пресс-служба Днепра-1

Бывший главный тренер «Зари» Анатолий Чанцев назвал фаворита в борьбе за бронзу УПЛ:



«Днепр-1» – очень серьезный претендент на третье место. У днепрян есть хорошо поставленная игра, и есть бомбардир – Артем Довбык. В наше время располагать таким форвардом – настоящая роскошь. Это козырный туз в рукаве Игора Йовичевича. Думаю, «Днепр-1» может еще лучше играть, но время покажет.