Польский журналист: «Шевченко – кандидат номер один на должность главного тренера сборной Польши»
Часть зарплаты Шевченко в сборной Польши будет покрывать правительство
Украинский тренер близок к получению новой работы
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Сборная Польши нашла способ, как удовлетворить финансовые аппетиты нового главного тренера Андрея Шевченко.
Известно, что стороны сошлись на зарплате 2,5 миллиона евро в год для украинского специалиста, но польский футбольный союз не сможет самостоятельно выплачивать эту сумму, часть денег покроют спонсоры. Главный спонсор – фирма, которая принадлежит польскому правительству.
Ранее сообщалось, кто войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши.
Шевченко в сборной Польши: острый денежный вопрос и политика с первых матчей.