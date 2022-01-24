Часть зарплаты Шевченко в сборной Польши будет покрывать правительство

Украинский тренер близок к получению новой работы

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Сборная Польши нашла способ, как удовлетворить финансовые аппетиты нового главного тренера Андрея Шевченко.

Известно, что стороны сошлись на зарплате 2,5 миллиона евро в год для украинского специалиста, но польский футбольный союз не сможет самостоятельно выплачивать эту сумму, часть денег покроют спонсоры. Главный спонсор – фирма, которая принадлежит польскому правительству.

Ранее сообщалось, кто войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши.

Шевченко в сборной Польши: острый денежный вопрос и политика с первых матчей.