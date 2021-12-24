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Чайковский и Махарадзе покинули клуб Первой лиги

Оба игрока провели полсезона в команде
Футбол Первая лига
18:42
Чайковский и Махарадзе покинули клуб Первой лиги
Фото: ФК Полесье

«Полесье» объявило о расставании с вратарем Заури Махарадзе и полузащитником Игорем Чайковским.

Оба игрока пришли в команду летом и были ключевыми футболистами команды.

Махарадзе отыграл 17 матчей в Первой лиге, а на счету Чайковского 15 игр.

Также примечательно, что оба пришли из луганской «Зари». Где продолжат карьеру игроки пока неизвестно.

«Полесье» идет 9-м в таблице Первой лиги.

Андрей Усмонов
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