Калитвинцев: «Полесье» будет биться и бороться. В футбол играть – посмотрим»
Чайковский и Махарадзе покинули клуб Первой лиги
Оба игрока провели полсезона в команде
18:42
Фото: ФК Полесье
«Полесье» объявило о расставании с вратарем Заури Махарадзе и полузащитником Игорем Чайковским.
Оба игрока пришли в команду летом и были ключевыми футболистами команды.
Махарадзе отыграл 17 матчей в Первой лиге, а на счету Чайковского 15 игр.
Также примечательно, что оба пришли из луганской «Зари». Где продолжат карьеру игроки пока неизвестно.
«Полесье» идет 9-м в таблице Первой лиги.
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