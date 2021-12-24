Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Чеферин назвал событие, которое стало главной победой UEFA в 2021-м году

Неудачный запуск Суперлиги поднял на уши всю Европу
Футбол В Европе
09:44
Чеферин назвал событие, которое стало главной победой UEFA в 2021-м году
Александр Чеферин / фото - Eurosport

Президент UEFA Александр Чеферин подвел для Calciomercato итоги 2021-го года для организации:

«Отмена Суперлиги, вызванная политическим и народным осуждением по всему континенту, стала нашей самой значительной общей победой в 2021 году.

Попытка создать в апреле прошлого года закрытую Суперлигу, целью которой было лишь пополнение банковских счетов нескольких клубов, поставила под угрозу ценности, лежащие в основе европейской спортивной модели и миссии UEFA».

В апреле 12 европейских грандов объявили о запуске Европейской Суперлиги, которая призвана заменить Лигу чемпионов.

Но после серьезного противодействия со стороны футбольной общественности проект пришлось приостановить.

Ранее глава Суперлиги и президент «Реала» Флорентино Перес в очередной раз заявил, что футбол умрет без этого проекта.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Александер Чеферин Европейская Суперлига (футбол) UEFA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тренер сборной Ирландии заявил, что UEFA «подыграла» Украине и Шотландии
Тренер сборной Ирландии заявил, что UEFA «подыграла» Украине и Шотландии
Футбол Сборная Украины
23 декабря 16:36
1
Будет новая война? FIFA планирует проводить ЧМ раз в два года, UEFA отчаянно сопротивляется
Тема дня
Будет новая война? FIFA планирует проводить ЧМ раз в два года, UEFA отчаянно сопротивляется
Футбол В мире
21 декабря 11:47
Месси и Роналду не попали в символическую команду группового этапа Лиги чемпионов
Месси и Роналду не попали в символическую команду группового этапа Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
14 декабря 16:10
Известна дата, когда определятся соперники сборной Украины в Лиге наций
Известна дата, когда определятся соперники сборной Украины в Лиге наций
Футбол Лига наций UEFA
14 декабря 13:03
«Реал» был против полноценной повторной жеребьевки Лиги чемпионов
«Реал» был против полноценной повторной жеребьевки Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
13 декабря 20:42
Зинченко, Яремчук и Лунин узнали путь к финалу Лиги чемпионов
Зинченко, Яремчук и Лунин узнали путь к финалу Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
13 декабря 19:39

Новости: Футбол

Официально. Вернидуб продлил контракт с «Шерифом»
Официально. Вернидуб продлил контракт с «Шерифом»
Украинские легионеры
11:27
Буффон: «Доннарумма может обойти лучших вратарей мира в течение года»
Буффон: «Доннарумма может обойти лучших вратарей мира в течение года»
В Европе
10:54
Полузащитник молодежки «Динамо» – о главном тренере: «У него есть что-то от Гвардиолы»
Полузащитник молодежки «Динамо» – о главном тренере: «У него есть что-то от Гвардиолы»
Украинская Премьер-лига
10:48
Буффон: «С приходом Роналду «Ювентус» потерял коллективную ДНК»
Буффон: «С приходом Роналду «Ювентус» потерял коллективную ДНК»
Серия А (Италия)
10:39
«Динамо» хотело подписать 20-летнего бразильского форварда, но получило отказ
«Динамо» хотело подписать 20-летнего бразильского форварда, но получило отказ
Украинская Премьер-лига
10:31
Санжар: «К «Динамо» меньше претензий по Лиге чемпионов, нежели к «Шахтеру»
Санжар: «К «Динамо» меньше претензий по Лиге чемпионов, нежели к «Шахтеру»
Украинская Премьер-лига
10:21
Экс-игрок сборной Украины назвал футболиста УПЛ, который больше всего запомнился в первой части сезона
Экс-игрок сборной Украины назвал футболиста УПЛ, который больше всего запомнился в первой части сезона
Украинская Премьер-лига
10:16
Морозюк сравнил уровень турецкий грандов с «Динамо» и «Шахтером»
Морозюк сравнил уровень турецкий грандов с «Динамо» и «Шахтером»
Украинская Премьер-лига
10:06
Артета – об отстранении Обамеянга: «Если вы не требуете уважения – можно паковать чемоданы»
Артета – об отстранении Обамеянга: «Если вы не требуете уважения – можно паковать чемоданы»
Премьер-Лига (Англия)
09:52
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости