Чеферин назвал событие, которое стало главной победой UEFA в 2021-м году

Неудачный запуск Суперлиги поднял на уши всю Европу

Александр Чеферин / фото - Eurosport

Президент UEFA Александр Чеферин подвел для Calciomercato итоги 2021-го года для организации:

«Отмена Суперлиги, вызванная политическим и народным осуждением по всему континенту, стала нашей самой значительной общей победой в 2021 году. Попытка создать в апреле прошлого года закрытую Суперлигу, целью которой было лишь пополнение банковских счетов нескольких клубов, поставила под угрозу ценности, лежащие в основе европейской спортивной модели и миссии UEFA».

В апреле 12 европейских грандов объявили о запуске Европейской Суперлиги, которая призвана заменить Лигу чемпионов.

Но после серьезного противодействия со стороны футбольной общественности проект пришлось приостановить.

Ранее глава Суперлиги и президент «Реала» Флорентино Перес в очередной раз заявил, что футбол умрет без этого проекта.