Чеферин: «Правило финансового fair play будет адаптировано и обновлено»

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Президент UEFA Александер Чеферин анонсировал изменение правила финансового fair play.

Пандемия нанесла серьезный ущерб всей футбольной экосистеме, профессиональной, любительской и юношеской. Все это требует углубленного сотрудничества и скоординированных действий в рамках всей футбольной пирамиды. В конечном итоге победит солидарность, а не личные интересы.

Отчет наглядно демонстрирует, что сейчас мы работаем в новой финансовой реальности. Становится ясно, что правила финансового фэйр-плей надо адаптировать и обновить. Нашей целью остается финансовая устойчивость.

UEFA и европейский футбол будут работать как одна команда, чтобы снабдить наш спорт новыми правилами для нового будущего».