Чеферин: «Правило финансового fair play будет адаптировано и обновлено»
Президент UEFA анонсировал изменения
Фото: UEFA
Президент UEFA Александер Чеферин анонсировал изменение правила финансового fair play.
«В прошлогоднем отчете я говорил, что у европейского футбола есть сила и единство, благодаря которым он готов к новым испытаниям. Но никто не мог подумать, с какими именно испытаниями столкнутся футбол, спорт и общество. Однако благодаря почти десятилетней реализации политики финансового фэйр-плей перед вспышкой европейский футбол был в наилучшей финансовой форме.
Пандемия нанесла серьезный ущерб всей футбольной экосистеме, профессиональной, любительской и юношеской. Все это требует углубленного сотрудничества и скоординированных действий в рамках всей футбольной пирамиды. В конечном итоге победит солидарность, а не личные интересы.
Отчет наглядно демонстрирует, что сейчас мы работаем в новой финансовой реальности. Становится ясно, что правила финансового фэйр-плей надо адаптировать и обновить. Нашей целью остается финансовая устойчивость.
UEFA и европейский футбол будут работать как одна команда, чтобы снабдить наш спорт новыми правилами для нового будущего».
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