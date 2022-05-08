Чеферин назвал событие, которое стало главной победой UEFA в 2021-м году
Чеферін: «Проводити чемпіонат світу кожні 2 роки було безглуздою ідеєю. Наскільки я знаю, цього не буде»
Президент UEFA чітко виразив свою позицію
Александер Чеферін / Фото - fcbarcelonanoticias.comПрезидент UEFA Александер Чеферін назвав причину через яку він виступає проти проведення чемпіонату світу кожні 2 роки.
Цитуэ словенського функціонера As.
«Це була безглузда ідея. Вона ніколи не обговорювалася належним чином з конфедераціями заздалегідь. Натомість вони звернулися напряму до ЗМІ. Я багато говорив про це. І всі люди з футбольної та спортивної спільноти були проти, хоча це намагалися подати по-іншому. І я радий, що тепер й FIFA також розуміє, що це була погана ідея. Наскільки я знаю, цього не буде. Тому я, звичайно, щасливий».
Напередодні Чеферін завітав на базу національної збірної України, яка готується до матчу плей-відбору на ЧС-2022 проти Шотландії у Словенії.
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