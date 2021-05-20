Защитник «Вулверхэмптона» получил украинский паспорт
Чех №2? Форварду «Вулверхэмптона» придётся играть в защитном шлеме до конца карьеры
Мексиканец продолжает восстанавливаться после травмы черепа
20 мая 18:23
Рауль Хименес / фото - Goal.com
Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес после страшной травмы черепа, будет обязан выходить на поле в специальном шлеме, как сообщает SkySports.
Глава медштаба «Вулверхэмптона» Мэтт Перри заявил:
«Его череп заживает хорошо, однако он будет носить защитный шлем во время матчей, что бы покрыть область травмы. Если он будет продолжать карьеру, то он обязательно должен делать это в шлеме.
С начала марта он смог начать полноценные тренировки футболиста, за исключением игры головой и силовой борьбы в воздухе, но в последние дни получил разрешение и на эту деятельность».
В этом сезоне, форвард «волков» забил три мяча в 11 матчах АПЛ.
Напомним, что Хименес получил перелом черепа в матче с «Арсеналом».
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