Чех №2? Форварду «Вулверхэмптона» придётся играть в защитном шлеме до конца карьеры

Мексиканец продолжает восстанавливаться после травмы черепа

Рауль Хименес / фото - Goal.com

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес после страшной травмы черепа, будет обязан выходить на поле в специальном шлеме, как сообщает SkySports.

Глава медштаба «Вулверхэмптона» Мэтт Перри заявил:

«Его череп заживает хорошо, однако он будет носить защитный шлем во время матчей, что бы покрыть область травмы. Если он будет продолжать карьеру, то он обязательно должен делать это в шлеме. С начала марта он смог начать полноценные тренировки футболиста, за исключением игры головой и силовой борьбы в воздухе, но в последние дни получил разрешение и на эту деятельность».

В этом сезоне, форвард «волков» забил три мяча в 11 матчах АПЛ.

Напомним, что Хименес получил перелом черепа в матче с «Арсеналом».