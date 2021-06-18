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Чехия и Хорватия не смогли выявить победителя, забив друг другу по мячу

Команды отличились в каждом из таймов
Футбол Евро-2020
20:53
Чехия и Хорватия не смогли выявить победителя, забив друг другу по мячу
Фото: twitter.com/EURO2020

Чехия во втором матче группы D Евро-2020 сыграла вничью с Хорватией.

Чехи активнее начали матч и создали несколько полумоментов, но выжать из них максимум не удалось. Были моменты у хорватов. Свои шансы упустили Ребич и Крамарич. В конце тайма Ловрен локтем ударил Шика и рефери назначил пенальти, который Шик реализовал.

Во втором тайме Хорватия заиграла в разы активнее и быстро сравняли счет. Перишич сместился с фланга и пробил. Вацлик команду не спас. Позже хороший шанс упустил Влашич, который был близок к голу. Также бил Гложек, но удар пришелся выше ворот.

Матч не выявил победителя. Чехия имеет четыре очка, но пока не гарантировала себе выход из группы. У Хорватии 1 очко.

Обзор матча

Евро-2020. Группа D:

Хорватия – Чехия 1:1

Голы: Перишич, 47 – Шик, 37

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Ловрен, Врсалько, Вида, Брекало (Иванушец, 46), Перишич, Модрич, Ковачич (Брозович, 87), Ребич (Петкович, 46), Крамарич (Влашич, 62).

Чехия: Вацлик, Челюстка, Калас, Цоуфал, Боржил, Янкто (Шевчик, 74), Голеш (Крал, 63), Масопуст (Гложек, 63), Дарида (Барак, 87), Соучек, Шик (Крменчик, 75).

Андрей Усмонов
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Теги

Хорватия - Чехия сборная Чехии (футбол) сборная Австрии (футбол)

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