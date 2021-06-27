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Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Де Лигт подвел команду
Футбол Евро-2020
20:56
Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Фото: UEFA

Чехия в матче 1/8 финала Евро-2020 сотворила сенсацию, выбив из турнира Нидерланды.

Игра получилась очень ровной. Голландцы, казалось, владели преимуществом, но чехи старались не отставать. Так продолжалось до начала второго тайма.

Во второй половине шикарный шанс упустил Мален, не реализовав выход один на один, а позже рефери удалил Де Лигта за умышленную игру рукой перед штрафной после VAR. Чехия активизировалась и добилась своего. Вначале Калаш выиграл мяч и отпасовал его на свободного Голеша, который счет открыл.

А к концу встречи свой мяч оформил Шик. Голеш перехватил мяч и отпасовал на свободного партнера, который и поразил ворота. Голландцы от такого не отошли, а Чехия вышла в четвертьфинал, где сыграет против Дании.

Евро-2020. 1/8 финала:

Нидерланды – Чехия 0:2

Голы: Голеш, 68, Шик, 80

Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис, де Врей, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81), де Рон (Вегорст, 73), де Йонг, Вейналдум, де Лигт, Мален (Промес, 57), Депай.

Чехия: Вацлик, Калас, Челюстка, Цоуфал, Кадержабек, Барак, Голеш (Крал, 86), Соучек, Масопуст (Янкто, 79), Шевчик (Гложек, 85), Шик.

Удаление: Де Лигт, 55

Андрей Усмонов
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