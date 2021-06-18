Тренер Чехии: «Наш вратарь сыграл просто великолепно»
Чехия забила все 24 пенальти на чемпионате Европы
Отсчет ведется еще с выступлений объединенной Чехословакии
Фото: twitter.com/EURO2020
Сборная Чехии является уникальной командой на чемпионатах Европы.
Накануне, чехи сыграли вничью с Хорватией (1:1). Единственный гол команды Патрик Шик оформил с пенальти.
Чехия забила свой 24-й из 24-х пенальти в истории Евро. Все свои попытки (включая серии послематчевых ударов) команда реализовала, сообщает Opta.
Отсчет ведется с 1960-го года. Для команды это Евро уже 10-е в истории.
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