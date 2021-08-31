«Челси» отдал полузащитника в аренду в клуб Чемпионшипа
«Челси» арендует лидера «Атлетико» за 5 миллионов евро
Сауль продолжит карьеру на туманном Альбионе
21:20
Сауль / Фото - AS
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес перейдет в «Челси». Об это в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, английский клуб арендует 26-летнего игрока. Сделка обойдется «аристократам» в 5 миллионов евро.
С испанцем уже оговорены условия контракта. Вскоре он пройдет медицинское обследование и о переходе будет объявлено официально.
Ранее «Челси» отдал полузащитника в аренду в клуб Чемпионшипа.
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