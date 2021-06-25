«Челси» – «Барселона», «Милан» – «Интер», «Динамо» – «Металлист». Прощай, правило выездного гола

Оно подарило нам множество культовых развязок

История

Андреас Иньеста / Фото - sports.ru

Как стремительно меняется мир футбола. То решают провести чемпионат мира зимой, то Евро – в десяти разных странах, то вводят VAR, создают Суперлигу, Лигу наций, Лигу конференций, реформируют Лигу чемпионов. Много всего произошло в последние годы.

И вот то, в что действительно сложно поверить – в еврокубках больше не будет правила выездного гола. Забитый мяч дома и забитый мяч на выезде теперь имеют равную цену.

Понятно, что в эпоху пандемии, при пустых трибунах и нейтральных стадионах это правило выглядит смешно. Также как странно оно выглядело в экстра-таймах. Так что теперь придется обходиться без него.

Но сколько же крутых историй это правило успело нам подарить. Давайте вспомним парочку крутых, культовых противостояний, в которых все решали голы на выезде.

Сразу украинский контекст. 2009 год. Кубок UEFA. Полуфинал. «Динамо» – «Шахтер». Где здесь выездной гол? В 1/8 финала.

Тогда киевляне встречались с харьковским «Металлистом». Дома подопечные Юрия Семина одержали сухую победу 1:0. На выезде они сперва горели 0:2, затем – 1:3. И, в конечном итоге, уступили 2:3, но прошли дальше.

Ну а после этого разбили ПСЖ и вышли на «Шахтер». «Горняки» одержали победу в Донецке и одолели «Вердер» в финале. Так был добыт единственный евротрофей в истории украинского футбола.

Кстати, «Шахтеру» это правило выездного гола однажды серьезно насолило. Да, команда Мирчи Луческу в свое время выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов (когда встретилась там с «Барселоной»). Но был ведь еще один шанс дойти до этой стадии турнира.

В 2018 году дончане в 1/8 сошлись с «Ромой». В Харькове удалось одержать волевую победу 2:1. Но в Риме забить не получилось – 0:1 и команда Эусебио Ди Франческо влюбила в себя всю Европу.

Чем влюбила? Тем, что на следующей стадии встретилась с «Барселоной». И, благодаря правилу выездного гола, вышла в полуфинал. Сначала было болезненное поражение 1:4 в Каталонии. Но после этого безумные 3:0 на «Стадио Олимпико» и попадание на «Ливерпуль». Там тоже едва не произошло чудо.

Кстати о чуде. А если конкретнее, то о стамбульском. Его без правила выездного гола могло бы и не быть. Точнее, мы могли бы и не увидеть «Милан» в том финале.

На предыдущей стадии команда Карло Анчелотти сражалась с ПСВ. Тогда итальянцы победили со счетом 2:0 в домашнем матче (первый гол на счету Андрея Шевченко).

Но на выезде легкой прогулки не получилось. Пак Джи Сун забил в начале первого тайма, Филипп Коку – в середине второго. Этот счет переводил бы встречу в экстра-тайм. Но на 90+1 минуте команда Гуса Хиддинка пропустила – 2:1. Массимо Амброзини перечеркнул надежды на финал.

ПСВ собрал все силы и на 90+2 минуте забил еще раз. Но тот гол Коку ничем не помог – правило выездного гола пропустило в финал «Милан».

Кстати, в 2003, победном году, команде Андрея Шевченко правило выездного гола тоже сыграло на руку. Тогда в финале «Милан» встречался с «Ювентусом». Но в полуфинале противостоял другому итальянскому клубу – «Интеру».

Правило выездного гола решило судьбу противостояния команд из одного города. Да чего там из одного города – играющих на одном стадионе. Абсурд, не так ли?

В первом матче, домашнем для «Милана» была зафиксирована ничья 0:0. Ну а во втором, уже домашнем для «Интера» – 1:1. Андрей Шевченко и его гол оформили «россонери» в финал. Победный финал.

И еще немного воспоминаний тех времен. В этот раз 2004 год. Удивительный финал «Порту» – «Монако». Сейчас сложно, даже невозможно представить подобное.

Выездной гол решил все в четвертьфинале. Команда Дидье Дешама (да, он не всегда тренировал сборную Франции) встречалась с «Реалом».

Команда с Касильясом, Бэкхемом, Гути, Зиданом, Раулем, Фигу и Роналдо выиграл первый матч 4:2. Причем могла забивать и пятый, так же, как и не пропускать второй.

Ответный поединок проходил в княжестве. И испанцы забили первыми. 5:2 по сумме двух встреч после гола от Рауля. Казалось, никаких шансов. Но нет, только казалось.

В компенсированное к первому тайму время Жули забил первый мяч, на старте второго Морьентес забил второй, и на 66 минуте Жули оформил дубль – 3:1. По правилу выездного гола «Монако» прошло дальше. А «галактикос» остались за боротом турнира.

А теперь об одном из самых скандальных матчей Лиги чемпионов. Сложно найти еще одно подобное ограбление. Да, это полуфинал «Челси» – «Барселона» в 2009 году.

Сколько чистых пенальти не поставил Том Эвребе в ворота каталонцев? Четыре? Пять? И, в итоге, после 0:0 на «Камп Ноу», 1:1 в Лондоне вывели в финал именно каталонцев.

И давайте вспомним немного из недавнего. В 2016 году «Атлетико» второй раз за три года вышел в финал Лиги чемпионов. В полуфинале команда Диего Симеоне прошла «Баварию». Сперва победив дома 1:0, а затем уступив на выезде 1:2. Так был повержен коллектив из Мюнхена.

А еще полуфинал «Тоттенхэм» – «Аякс» и спасительный хет-трик Лукаса Моуры в Амстердаме. И, конечно же, ПСЖ – «Манчестер Юнайтед». Мало кто мог поверить в то, что команде Уле Гуннара Сульшера удастся пройти дальше после поражения 0:2 дома. Удалось.

Кстати, а «Ювентус». В последние два сезона туринцы вылетали из Лиги чемпионов от достаточно скромных «Порту» и «Лиона». Оба раза по правилу выездного гола. Где-то точно будут рады отмене этой нормы.

Конечно же, это не все примеры, когда голы на выезде играли решающую роль. Но, наверное, самые знаковые. А сколько еще противостояний могли быть сыграны совершенно по-другому, если бы тренеры и футболисты не держали это правило в голове? Еще больше.

А теперь это все история. Интересно только, что лучше – то, что осталось в прошлом или то, что ждет нас в будущем.