«Челси» без Лукаку не оставил камня на камне от «Норвича»

Все мячи, включая автогол, были забиты англичанами

Мэйсон Маунт / фото - Chelsea FC

В матче девятого тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимал «Норвич».

Хозяева, даже несмотря на отсутствие форвардов Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, не испытали проблем в атаке.

Уже к перерыву Маунт, Хадсон-Одои и Джеймс обеспечили разгромный счет на табло.

Во второй половине встречи подопечные Тухеля не сбавили оборотов и продолжили вколачивать мячи в ворота соперника один за другим. Чилуэлл забил четвертый мяч для «синих», после чего в свои ворота круглого занес уже защитник «Норвича» Ааронс.

Вскоре гости вовсе остались в меньшинстве – удаление схлопотал Гибсон.

Точку в матче поставил тот же игрок, который и открыл счет – Маунт отправил шестой и седьмой мячи в сетку ворот Тима Крула, оформив хет-трик.

Примечательно, что все голы «аристократов» забили английские игроки. Даже автор автогола «Норвича» – уроженец Туманного Альбиона.

Победа помогла «синим» закрепиться на вершине турнирной таблицы.

АПЛ, 9-й тур

«Челси» – «Норвич» 7:0

Голы: Маунт, 8, 85 (пен.), 90+1, Хадсон-Одои, 18, Джеймс, 42, Чилуэлл, 57, Ааронс, 62 (автогол)

«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Маунт, Хавертц (Баркли, 70), Хадсон-Одои (Зиеш, 70).

«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак, Яннулис (Уильямс, 46), Маклин, Ле-Мелу (Рашица, 46), Норманн, Пукки, Сарджент (Омобамиделе, 69).

Предупреждения: Ле-Мелу (45), Гибсон (55), Норманн (83).

Удаление: Гибсон (65)