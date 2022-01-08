«Челси» благодаря голам Вернера и Лукаку одержал разгромную победу над «Честерфилдом»

«Аристократы» вышли в 1/16 финала Кубка Англии

Фото: telegraph.co.uk

В 1/32 финала Кубка Англии «Челси» одержал победу над «Честерфилдом». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу хозяев.

В первом тайме подопечные Томаса Тухеля забили четыре безответных гола в ворота соперников. В воротах гостей расписались Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои, Ромелу Лукаку и Андреас Кристенсен.

Во второй половине игры «Аристократы» ограничились одним взятием ворот – Хаким Зиеш реализовал пенальти. За 10 минут до конца основного времени матча Честерфилд забил гол престижа.

Таким образом, «Челси» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Честерфилд» завершил участие в турнире.

Кубок Англии. 1/32 финала

«Челси» – «Честерфилд» 5:1 (4:0)

Голы: Вернер, 6, Хадсон-Одои, 18, Лукаку, 20, Кристенсен, 39, Зиеш, 55, с пенальти – Асанте, 80