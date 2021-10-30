«Челси» разгромил «Ньюкасл» благодаря голам во втором тайме

Лондонцы лидируют в АПЛ

Фото: twitter.com/premierleague

«Челси» в матче 10 тура АПЛ на выезде легко обыграл «Ньюкасл».

В первом тайме «сороки» еще дали бой сопернику. Моментов у «Челси» было не так много. Но во второй половине «Челси» все же сумел довести матч до победы.

Дублем за «синих» отличился Джеймс, а еще один мяч на счету Жоржиньо.

«Челси» лидирует в АПЛ.

АПЛ. 10-й тур:

«Ньюкасл» – «Челси» 0:3

Голы: Джеймс, 65, 77, Жоржиньо, 81

«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Кларк, Ласселс, Крафт, Ритчи, Фрэйзер (Уиллок, 66), Хэйден (Альмирон, 67), Лонгстафф (Шелви, 81), Сен-Максимен, Уилсон.

«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 64), Зиеш (Баркли, 64), Хавертц, Хадсон-Одои (Сауль, 88).