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«Челси» близок к исключению из АПЛ
Лондонской клуб до сих пор не имеет владельца
05 мая 17:50
Фото: Sky Sports
Лондонский «Челси» вскоре может быть исключен из АПЛ, сообщает Daily Mail.
По информации источника, до 8-го июня всем клубам АПЛ нужно подать заявку на получение лицензии на выступление в следующем сезоне. От клубов, которые не имеют владельца, лига заявки не принимает.
Отметим, что у «Челси» на данный момент нет владельца, поскольку российский миллиардер Роман Абрамович до сих пор не продал клуб.
Абрамович принял решение покинуть «Челси» из-за санкций против российских олигархов.
В турнирной таблице АПЛ «Челси» уже потерял все шансы на чемпионство.
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