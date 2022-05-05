«Челси» близок к исключению из АПЛ

Лондонской клуб до сих пор не имеет владельца

Фото: Sky Sports

Лондонский «Челси» вскоре может быть исключен из АПЛ, сообщает Daily Mail.

По информации источника, до 8-го июня всем клубам АПЛ нужно подать заявку на получение лицензии на выступление в следующем сезоне. От клубов, которые не имеют владельца, лига заявки не принимает.

Отметим, что у «Челси» на данный момент нет владельца, поскольку российский миллиардер Роман Абрамович до сих пор не продал клуб.

Абрамович принял решение покинуть «Челси» из-за санкций против российских олигархов.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» уже потерял все шансы на чемпионство.