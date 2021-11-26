«Челси» близок к продлению контракта с лидером защиты

Датчанин согласился подписать новый контракт

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Защитник «Челси» Андреас Кристенсен продлит контракт с клубом.

Стороны договорились о новом соглашении на пять лет. О продлении должны объявить в ближайшее время.

Игрока хотела зимой переманить «Барселона», но «Челси» удалось договориться с игроком.

Текущий контракт футболиста рассчитан до конца сезона. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей, забив один мяч.

Датчанин является воспитанником «Челси».