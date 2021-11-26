«Челси» желает распрощаться с Пулишичем
«Челси» близок к продлению контракта с лидером защиты
Датчанин согласился подписать новый контракт
26 ноября 15:50
Фото: BBC
Защитник «Челси» Андреас Кристенсен продлит контракт с клубом.
Стороны договорились о новом соглашении на пять лет. О продлении должны объявить в ближайшее время.
Игрока хотела зимой переманить «Барселона», но «Челси» удалось договориться с игроком.
Текущий контракт футболиста рассчитан до конца сезона. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей, забив один мяч.
Датчанин является воспитанником «Челси».
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