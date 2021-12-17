«Челси» давил «Эвертон» весь матч, но все равно потерял очки

«Синие» отстают от «Ман Сити» уже на 4 балла

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В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» принимал «Эвертон».

На протяжении всего матча у команды Томаса Тухеля было преимущество по всем компонентам, но забить так и не удавалось.

«Челси» сумел сделать это лишь на 70-й минуте, гол Маунта получился красивым, вингер прошил вратаря «Эвертона» Пикфорда мощным ударом.

Но спустя буквально 4 минуты «Эвертон» неожиданно сравнял счет, отличился Брентуэйт.

«Ириски» так и не дали забить больше хозяевам поля – матч завершился ничьей.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» отстал от лидирующего «Манчестер Сити» уже на 4 очка.

АПЛ, 17-й тур

«Челси» – «Эвертон» 1:1

Голы: Маунт, 70 – Брентуйэт, 74

«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Чалоба, 79), Тиаго Силва, Рюдигер, Лофтус-Чик (Баркли, 65), Джеймс, Жоржиньо, Маунт, Зиеш, Алонсо (Сауль, 65), Пулишич.

«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Холгейт, Кин, Брэнтуэйт, Годфри, Ивоби, Дукуре, Андре Гомеш (Гбамен, 71), Гордон (Оньянго, 90), Симмс (Доббин, 62).

Предупреждения: Холгейт (21), Лофтус-Чик (45), Жоржиньо (59), Андре Гомеш (64), Доббин (77).