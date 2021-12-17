«Челси» давил «Эвертон» весь матч, но все равно потерял очки
В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» принимал «Эвертон».
На протяжении всего матча у команды Томаса Тухеля было преимущество по всем компонентам, но забить так и не удавалось.
«Челси» сумел сделать это лишь на 70-й минуте, гол Маунта получился красивым, вингер прошил вратаря «Эвертона» Пикфорда мощным ударом.
Но спустя буквально 4 минуты «Эвертон» неожиданно сравнял счет, отличился Брентуэйт.
«Ириски» так и не дали забить больше хозяевам поля – матч завершился ничьей.
В турнирной таблице АПЛ «Челси» отстал от лидирующего «Манчестер Сити» уже на 4 очка.
АПЛ, 17-й тур
«Челси» – «Эвертон» 1:1
Голы: Маунт, 70 – Брентуйэт, 74
«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Чалоба, 79), Тиаго Силва, Рюдигер, Лофтус-Чик (Баркли, 65), Джеймс, Жоржиньо, Маунт, Зиеш, Алонсо (Сауль, 65), Пулишич.
«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Холгейт, Кин, Брэнтуэйт, Годфри, Ивоби, Дукуре, Андре Гомеш (Гбамен, 71), Гордон (Оньянго, 90), Симмс (Доббин, 62).
Предупреждения: Холгейт (21), Лофтус-Чик (45), Жоржиньо (59), Андре Гомеш (64), Доббин (77).
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