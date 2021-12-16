«Челси – «Эвертон»: прогноз на матч

Покопались в линии и нашли надежный вариант

Прогноз

«Челси» упустил лидерство в турнирной таблице и теперь не имеет права на осечку. Команда находится в небольшом кризисе, поэтому разгрома вряд ли стоит ожидать.

Очень жаль «Эвертон» и Рафу Бенитеса. «Ириски» после прекрасно начала сезона «поплыли» и уже находятся недалеко от зоны вылета. Благо, несколькими турами ранее «Арсенал» проявил благородство, позволив себя обыграть и набрать три очка. Благодаря этому «Эвертон» располагается хоть и в нижней половине турнирной таблицы, но вылет ему пока не грозит.

Сомнений в победе «аристократов» нет никаких, однако и смысла ставить просто на победу «Челси» ни малейшего – коэффициент крохотен. В тоже время, как уже было обозначено выше, и в разгром я тоже не верю. Предлагаю такой вариант: сухая победа «Челси». По-моему, это лучший вариант во всей линии. У «синих» одна из самых надежных оборон лиге. Учитывая общее состояние команды, наверняка, сегодня Томас Тухель будет плясать от обороны. То есть, мы увидим «Челси» образца весны, когда «синие» испытывали большие трудности в атаке, но практически не пропускали мячей. Да и не кому забивать у «Эвертона», ведь два лучших атакующих игрока команды – Калверт-Льюин и Ришарлисон – предстоящую встречу пропустят.

Рисунок игры мне видится следующим: у «Челси» будет под 70% владение мячом и несколько голевых моментов. После первого гола «аристократы» еще увеличат показатели владения, ведь часто в своих матчах руководствуются истиной «пока мяч у нас, нам не забьют».

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Подписывайтесь на свежие прогнозы от xsport на официальной странице facebook - прогнозы XSPORT.



Статистика прогнозиста: 22 победы, 2 возврата, 29 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой