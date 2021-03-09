«Реал» и «Челси» заинтересованы в услугах Кессье
«Челси» готов отдать солидную сумму за защитника «Лейпцига»
Лондонцы намерены провернуть трансфер француза в летнее трансферное окно
Ибраима Конате / Фото - sportbusinessmag
«Челси» заинтересован в услугах защитника «Лейпцига» Ибраимы Конате. Об этом сообщает Goal.
Немцы не против отпустить 21-летнего француза за 50 миллионов евро. Сообщается, что «Челси» сделает предложение по футболисту в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Конате сыграл 15 матчей за «Лейпциг», записав в свой актив один результативный удар. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма очень заинтересовал «Челси».
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