«Челси» готов отдать солидную сумму за защитника «Лейпцига»

Ибраима Конате / Фото - sportbusinessmag

«Челси» заинтересован в услугах защитника «Лейпцига» Ибраимы Конате. Об этом сообщает Goal.





Немцы не против отпустить 21-летнего француза за 50 миллионов евро. Сообщается, что «Челси» сделает предложение по футболисту в летнее трансферное окно.





В нынешнем сезоне Конате сыграл 15 матчей за «Лейпциг», записав в свой актив один результативный удар. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.



